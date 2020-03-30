Путин рассказал россиянам о новых правилах посещения магазинов и аптек

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса. О новых правилах посещения торговых точек он рассказал на совещании с полпредами, передает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что покупателям надо соблюдать дистанцию в полтора-два метра, которую специалисты рекомендуют как безопасную при эпидемии. Путин призвал не допускать плотных очередей и скопления граждан.

Путин потребовал исключить любые спекуляции с продуктами, не допустить повышения цен и искусственного ограничения товаропотока.

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