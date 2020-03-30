Путин поручил исключить любые спекуляции с продуктами

Необходимо исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами, а также жестко пресекать любые спекуляции, монопольное взвинчивание цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 марта.

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«Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции», — сказал он.

Кроме того, Путин поручил обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках. Покупатели должны соблюдать дистанцию в полтора-два метра, отметил он.

Российский лидер также одобрил принятые в РФ меры по борьбе с распространением нового вируса. По его словам, они необходимы, даже если некоторым гражданам и кажутся избыточными. «Береженого — бог бережет», — добавил он.

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