Путин поручил исключить любые спекуляции с продуктами

Необходимо исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами, а также жестко пресекать любые спекуляции, монопольное взвинчивание цен на продукты, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 марта.
«Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции», — сказал он.
Кроме того, Путин поручил обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках. Покупатели должны соблюдать дистанцию в полтора-два метра, отметил он.
Российский лидер также одобрил принятые в РФ меры по борьбе с распространением нового вируса. По его словам, они необходимы, даже если некоторым гражданам и кажутся избыточными. «Береженого — бог бережет», — добавил он.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения