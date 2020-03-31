На Украине оторвали голову памятнику советскому солдату

В селе Нырков Тернопольской области Украины неизвестные вандалы оторвали голову памятнику советскому солдату. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции, передает «Страна.ua».

Полицейские 30 марта получили сообщение, что на въезде в село поврежден памятник неизвестному солдату. «Выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили часть разрушенного памятника воинам Второй мировой войны, а именно — сорванную голову и часть руки воина. На земле были разбиты обломки бетонной конструкции», — рассказали в пресс-службе.

Свидетелей вандализма не нашлось, поскольку сельчане сидят на карантине из-за коронавируса и редко покидают дома. Возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой или телом усопшего.

В феврале в Киеве облили зеленкой памятник советскому генералу Николаю Ватутину, а в Одессе сорвали и топтали ногами последний в городе барельеф маршала Георгия Жукова.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. В рамках его исполнения переименовывались города, улицы, демонтировались памятники советским вождям и деятелям.

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