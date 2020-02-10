В Киеве осквернили памятник генералу Ватутину

Неизвестные в центре Киева осквернили памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны являлся одним из командующих операцией по освобождению города. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве на своей странице в Facebook.

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Вандалы облили монумент зеленкой, одного из участников инцидента удалось задержать. «Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов. Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерское управления полиции», — сообщили в Нацполиции.

Памятники генералу Ватутину не первый раз страдают от вандалов на Украине. В апреле 2018 года бюст советского военачальника уничтожили в селе Каменка Сумской области. Ранее неизвестные облили красной краской монумент генералу в Полтаве.

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).

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