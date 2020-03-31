Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян. Такое право получат патрульные, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, передают «Известия».

Правоохранительные органы будут патрулировать вокзалы, станции метро, детские и спортивные площадки, дворовые территории, а также скверы, бульвары и улицы.

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Депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов рассказал, что если сотрудники МВД обнаружат на улицах группу из двух и более человек, то они проинформируют людей о запрещающем покидать места проживания указе. «Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства», — пояснил парламентарий.

По его словам, в случае отказа полицейские должны составить протокол административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП России о «неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Неделя до 3 апреля объявлена нерабочей по распоряжению президента России Владимира Путина. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. По данным на 30 марта, в России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

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