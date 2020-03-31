В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«На сегодня у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — процитировала пресс-служба министра здравоохранения Приморского края Анастасию Худченко.

Сообщается, что еще 39 человек находятся на карантине в медучреждениях, еще более четырех тысяч сидят дома в самоизоляции.

24 марта в регионе выявили первые два случая заражения коронавирусом. Один из пациентов прибыл из круиза по Европе, а второй — из Мексики.

По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!