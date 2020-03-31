В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
«На сегодня у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. Контактные лица определены. Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — процитировала пресс-служба министра здравоохранения Приморского края Анастасию Худченко.
Сообщается, что еще 39 человек находятся на карантине в медучреждениях, еще более четырех тысяч сидят дома в самоизоляции.
24 марта в регионе выявили первые два случая заражения коронавирусом. Один из пациентов прибыл из круиза по Европе, а второй — из Мексики.
По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения