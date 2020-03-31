Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В ведомстве отметили, что отпуск за свой счет работник может взять только инициативно. В том случае, если работодатель настаивает на отпуске сотрудника за свой счет, следует обратиться в трудовую инспекцию. В министерстве также добавили, что работник может пожаловаться в суд и в органы прокуратуры.

В связи с введением в России карантинных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции некоторые работодатели отправляют сотрудников в отпуск за свой счет, либо принуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию, пишет издание.

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Неделя до 3 апреля объявлена нерабочей по распоряжению президента России Владимира Путина. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. По данным на 30 марта, в России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

В столичном регионе гражданам рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. Все бары, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры временно закрыты. В обычном режиме продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные центры и салоны связи, стоматологические клиники обслуживают только экстренных пациентов, также отменены несрочные операции.

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