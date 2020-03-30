Подсчитано число работающих на нерабочей неделе россиян

Больше половины россиян (64 процента) продолжили выходить на работу на неделе, которая официально объявлена нерабочей. Об этом свидетельствуют подсчеты службы исследований HeadHunter, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Участники опроса уточнили, что продолжают работать, поскольку заняты в сферах, на которые ограничения не распространяются (в частности, аптеки и продовольственная сфера). Также часть респондентов заявила, что решение о продолжении непрерывной работы приняло их руководство, некоторым из них разрешили выбрать: работать или нет.

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Еще 16 процентов участников опроса рассказали, что руководство отправило их на выходные с сохранением зарплаты, как и озвучивал президент. Без сохранения денег отправили на карантин 8 процентов респондентов, еще 7 процентов признались, что уже попали под сокращения из-за наступившего кризиса (больше всего таких случаев в Москве и Санкт-Петербурге). Кроме того, 3 процента россиян сообщили, что они остались без работы из-за банкротства работодателя в связи осложнением экономической ситуации.

Неделя до 3 апреля объявлена нерабочей по распоряжению президента России Владимира Путина. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. По данным на 30 марта, в России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

В столичном регионе гражданам рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. Все бары, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры временно закрыты. В обычном режиме продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные центры и салоны связи, стоматологические клиники обслуживают только экстренных пациентов, также отменены несрочные операции.

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