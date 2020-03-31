Составлена карта доступности медицинских масок в российских регионах

«Коммерсантъ» оценил доступность средств защиты, в том числе медицинских масок, в аптеках российских регионов в условиях распространения коронавируса. Составленная на основе полученных данных карта опубликована на сайте издания.
Так, по информации газеты, всего в общенациональном аптечном ассортименте на данный момент имеется 6,4 миллиона масок. Из них 5,8 миллиона находятся в Подмосковье, причем, скорее всего, на складе, а не в аптеках — за последние сутки там не было продано ни одного экземпляра. В московских аптеках в продаже есть 325 тысяч масок, в Ленинградской области — 200 штук, в Свердловской области — 192, в Ханты-Мансийском автономном округе — 45, а в Магадане — всего 21 штука. Еще в целом ряде регионов, например, в Якутии, Пермском и Хабаровском краях, в аптеках нельзя найти ни одной маски.
В 28 регионах России из средств защиты доступны только антисептики — их в стране насчитывается 2,7 миллиона штук в различной упаковке. При этом еще в трех регионах — Хакасии, Бурятии и Еврейской автономной области — граждане не могут купить ни антисептики, ни маски, ни респираторы, ни какие-либо другие актуальные в условиях эпидемии товары.
По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом, причем 500 из них зафиксировали в минувшие сутки. Больше всего инфицированных находятся в Москве — 1613 человек.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям запрещается выходить на улицу без уважительной причины, в качестве которой могут выступать выгул собаки, вынос мусора и поход в магазин или аптеку. Первыми такие меры борьбы с распространением нового вируса ввела Москва.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения