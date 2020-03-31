Законопроект о налоге на проценты по вкладам внесен в Госдуму

В Государственную Думу был внесен законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России. Документ опубликован в базе данных парламента.

Отмечается, что речь идет о 13-процентном налоге на процентный доход физлиц с вкладов размером более одного миллиона рублей.

В документе поясняется, что при текущей ключевой ставке в шесть процентов не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год. Кроме того, налогом также не будут облагаться депозиты со ставкой менее одного процента и эскроу-счета.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал введение нового налога на банковские вклады и долговые ценные бумаги. С полученного с их помощью дохода будет взиматься 13 процентов, по аналогии с НДФЛ. Эта мера затронет граждан, которые хранят в различных банках или облигациях в сумме более миллиона рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, так что в первый раз его придется уплатить только в 2022-м. По оценке Forbes, он принесет бюджету 113 миллиардов рублей.

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