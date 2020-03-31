«Яндекс.Такси» отказалось от монополии на рынке агрегаторов такси и отозвало заявку на приобретение конкурента — компании «Везет», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Компания объяснила свое решение стремлением направить средства на поддержку водителей и таксопарков, выступающих партнерами сервиса, в условиях снижения спроса.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» собирается выделить около 500 миллионов рублей на скидки для пассажиров. При этом компания сохраняет интерес к активам «Везет».

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О предстоящей сделке впервые стало известно летом 2019 года, когда «Яндекс.Такси» подало заявку на приобретение активов «Везет» (владеет брендами «Везет», «Лидер», «Такси Сатурн» и RedTaxi) в Федеральную антимонопольную службу.

Но в дальнейшем заявка дважды отзывалась. В первый раз — из-за планов дополнительно включить в сделку сервис грузоперевозок «Везет Добро». Второй — из-за необходимости предоставить ФАС дополнительные документы.

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