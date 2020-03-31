Спецслужбы США рассказали о недоступности российских данных по коронавирусу

Россия — в числе стран, чьи данные по эпидемии коронавируса оказались под жестким контролем. О недоступности российских данных рассказали пытавшиеся до них добраться спецслужбы США, передает Voice of America.

Наряду с Россией свои данные сделали недоступными правительства Китая и Северной Кореи, что вызвало трудности у составляющих картину глобальной пандемии американских разведчиков. По данным от целого ряда близких к вопросу источников, эти страны названы «сложными целями» для разведки. Также точных данных американцы не получили из Ирана.

«Мы хотим получить как можно более точное, реальное представление о том, где находятся глобальные очаги и как они развиваются», — приводит американское издание слова эксперта Центра глобального развития Джереми Конайндайка. По словам специалиста, который ранее возглавлял Управление по оказанию помощи иностранным государствам в случае бедствий, для победы над вирусом необходимо действовать глобально и сотрудничать.

26 марта сообщалось, что граничащая с Китаем Северная Корея запросила у других государств марлевые маски и тесты на коронавирус, хотя не сообщала о случаях заражения.

В США более 164,5 тысячи зараженных коронавирусом; 3,1 тысячи человек погибли, 5,8 тысячи — вылечились. Соединенные Штаты обогнали все страны по числу зараженных.

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