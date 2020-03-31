ФСБ отправит большую часть сотрудников в отпуск из-за коронавируса

Большую часть сотрудников ФСБ отправят в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, близкий к спецслужбе.
По его словам, на прошедшем совещании в ведомстве руководителям подразделений рекомендовали провести беседы с подчиненными. Они должны в ближайшее время уйти в ежегодный отпуск. На службе в центральном аппарате ФСБ останется 30 процентов сотрудников.
Источник отметил, что рекомендации носят добровольный характер. Подобные распоряжения давали в 2017-2018 годах за несколько месяцев до выборов президента России и чемпионата мира по футболу.
30 марта сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) отправил следователей по домам из-за коронавируса. Глава ведомства Александр Бастрыкин издал несколько распоряжений о сокращении числа сотрудников на рабочих местах. В частности, было принято решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах женщин до 6 апреля. Это касается как региональных следователей, так и работающих в центральном аппарате СКР.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения