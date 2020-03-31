Пижаме предрекли стать уличным трендом после пандемии коронавируса

Редакторы модного журнала Vogue предрекли пижаме возвращение в моду после пандемии коронавируса. Статья на эту тему появилась на сайте издания.

Автор заявляет, что грядущий апрель сотрудникам большинства компаний по всему миру предстоит провести дома, поэтому комфортная свободная пижама может стать наиболее актуальным костюмом на весь период самоизоляции. По ее мнению, по окончании пандемии тренд на пижаму сохранится: бренды начнут производить комплекты из разных материалов, а модные блогеры и модели продолжат носить их на улице.

Кроме того, отмечается, что тенденция носить пижаму вне дома зародилась несколько лет назад на показах во время Недель моды. Тогда дизайнеры представляли свои версии костюмов, украшая их орнаментом, перьями и вставками из вельвета.

31 марта историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал о новых трендах в индустриях моды и красоты, которые возникнут после пандемии коронавируса. В частности, он считает, что эра гламура закончилась, и в дальнейшем популярными станут длинные волосы и бороды. Эксперт добавил, что в моду войдут пижамы и халаты.

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