Стало известно о критическом состоянии футболиста-рекордсмена с коронавирусом

Бывший вратарь сборной Турции Речбер Рюштю, заразившийся коронавирусом, находится в критическом состоянии. Об этом стало известно испанскому изданию Marca.

Источник пишет, что Рюштю был госпитализирован несколько дней назад. Сейчас врачи всерьез обеспокоены его здоровьем. Как сообщила жена футболиста, симптомы болезни у спортсмена развились очень быстро. При этом дети Рюштю сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Рюштю — рекордсмен сборной Турции по количеству проведенных матчей. Он выходил на поле в составе команды 120 раз. В 2002 году он стал бронзовым призером чемпионата мира. На клубном уровне игрок известен по выступлениям за «Барселону» и «Фенербахче».

28 марта футболист туринского «Ювентуса» Пауло Дибала описал процесс лечения от коронавируса. Он заявил, что симптомы проявлялись очень сильно: спортсмен испытывал проблемы с дыханием и координацией, а также чувствовал боль в мышцах.

В мире объявлена пандемия коронавируса, инфицированы более 800 тысяч человек. Из них 39 тысяч человек скончались, а 170 тысяч вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре прошлого года в Китае.

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