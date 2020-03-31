В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом

В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведеников на своей странице в Facebook.

По словам Веденикова, умерла женщина 45 лет. Врачи сообщили о наличии у нее болезни легких.

Первый пациент с коронавирусом умер в Псковской области 31 марта. Как сообщили в оперативном штабе, у него были «тяжелые сопутствующие патологии легких».

Материалы по теме В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом В стране более двух тысяч зараженных. Москва и 32 региона ушли в изоляцию

Ранее 31 марта стало известно, что в Пензе умер 75-летний мужчина, зараженный коронавирусом. В правительстве региона уточнили, что у умершего были хронические заболевания, точная причина смерти пока неизвестна.

Всего на данный момент в России зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах страны, всего в стране выявлено 2337 случаев в 73 регионах. Зарегистрировано 17 летальных исходов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!