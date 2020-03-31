В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом

В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведеников на своей странице в Facebook.
По словам Веденикова, умерла женщина 45 лет. Врачи сообщили о наличии у нее болезни легких.
Первый пациент с коронавирусом умер в Псковской области 31 марта. Как сообщили в оперативном штабе, у него были «тяжелые сопутствующие патологии легких».
Ранее 31 марта стало известно, что в Пензе умер 75-летний мужчина, зараженный коронавирусом. В правительстве региона уточнили, что у умершего были хронические заболевания, точная причина смерти пока неизвестна.
Всего на данный момент в России зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах страны, всего в стране выявлено 2337 случаев в 73 регионах. Зарегистрировано 17 летальных исходов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения