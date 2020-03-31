В российском регионе умер первый человек с коронавирусом

В Пензе умер первый человек, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в правительстве Пензенской области, мужчине было 75 лет, у него имелись многочисленные хронические заболевания. Точная причина смерти устанавливается.

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Ранее 31 марта стало известно, что всего в России зафиксировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 500 новых случаев заражения, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях.

В общей сложности на 31 марта в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.

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