В американском городе Санта-Круз, штат Калифорния, акула напала на нарушителей режима самоизоляции, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KSBW.
Нападение произошло, когда 15-летние юноша и девушка занимались сапсерфингом — разновидностью серфинга, при которой используют специальную доску и гребут веслом, а не руками. Неожиданно их доска содрогнулась от резкого удара, и юноша повалился в воду.
Он тут же взобрался обратно и увидел акулу, которая к тому времени вцепилась в доску зубами. «Тогда я ударил ее по голове, — рассказал он. — Все это время я кричал и паниковал. У меня включился режим "бей или беги"». «Ударить акулу кулаком — это довольно круто, признаю», — одобрила его реакцию девушка. После удара акула оставила их в покое, а они как можно скорее выбрались на берег.
На доске остались следы от зубов акулы. Судя по ним, диаметр ее челюсти составлял примерно 30 сантиметров. В качестве меры предосторожности несколько окрестных пляжей закрыли до среды, 1 апреля.
В калифорнийском округе Санта-Круз до 7 апреля введен режим самоизоляции, при котором не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения