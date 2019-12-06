Тигровая акула напала на мужчину на глазах у его приятеля

В прибрежных водах гавайского острова Мауи, США, тигровая акула атаковала серфера и прокусила его доску на глазах у его приятеля. Об этом сообщает местный новостной портал Hawaii News Now.

Инцидент произошел во вторник, 3 декабря. 57-летний Ларри Оберто (Larry Oberto) занимался сапсерфингом (разновидность серфинга, при которой серфер катается по волнам на надувной доске и гребет веслом, а не руками, — прим. «Ленты.ру») и ушел на расстояние около 180 метров от берега, когда на него напала тигровая акула. Хищник около трех метров длиной сбил мужчину с ног и прокусил его доску.

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Оберто быстро поплыл к приятелю, Эйджею Гастону (Aj Gaston), вместе с которым вышел в океан. Тот не сразу понял, что его знакомого сбила с ног акула. «Я заметил, что он упал в воду и подумал: "Черт, это ты зря сделал, там же акула рядом"».

Гастон быстро затащил Оберто и его спущенную доску на собственный борд и погреб к берегу. Серферы утверждают, что акула преследовала их до самой суши.

В результате инцидента никто не пострадал. Власти рекомендовали местным жителям и отдыхающим временно не плавать в том районе, где произошло нападение.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

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