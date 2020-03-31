В российских подростках усмотрели агрессию к окружающим: более половины опрошенных россиян сталкивались в повседневной жизни с трудным поведением подростков. Результаты опроса аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с благотворительным фондом «Шалаш», приводят «Известия».

Более половины респондентов (56 процентов) отметили агрессивное отношение подростков к окружающим людям. Еще 35 процентов наблюдали агрессию со стороны подростков по отношению к животным. Столько же людей считают, что проблема подростков состоит в употреблении алкоголя и наркотиков. 36 процентов замечали провокационное поведение и брань. Курение как характеристику трудных подростков назвали 18 процентов.

Также россияне назвали среди примеров плохого поведения порчу имущества и воровство (25 и 17 процентов). Некоторые респонденты посчитали проблемой замкнутость, неформальную одежду и внешний вид, например пирсинг и ярко окрашенные волосы.

При этом 89 процентов отметили, что ответственность за поведение подростка несут его семья, родители. Только 1–2 процента опрошенных думают, что поведение может быть спровоцировано друзьями, одноклассниками или школьными учителями. В опросе принимали участие 1,6 тысячи человек из 52 российских регионов.

Директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова рассказала, что, по мнению россиян, учителя практически не отвечают за воспитание детей и никак на них не влияют. «Получается, родители предоставлены сами себе в решении проблем. Социальная служба приходит в самых крайних случаях, а психологи есть не во всех школах», — отметила она.

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