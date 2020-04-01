В США от коронавируса впервые умер чиновник Госдепа

В США впервые умер чиновник Госдепартамента от коронавируса, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом пишет CNBC.

Имени умершего он не уточнил. По словам Помпео, сейчас в Госдепе до четырех-пяти десятков человек, которые получили положительные результаты тестов на коронавирус. «Включая наш штатный персонал, всю команду Госдепа», — заявил он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о смерти первого американского военнослужащего от коронавируса. Политик не назвал имя покойного, но отметил, что тот служил в Национальной гвардии.

30 марта глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил, что в США от коронавируса могут погибнуть от 100 до 200 тысяч человек. По его мнению, страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах. Он также допустил, что в США может не хватать в палат в больницах уже через две недели.

В США более 184 тысяч зараженных коронавирусом; 3,7 тысячи человек погибли, 6 тысяч — вылечились. Штаты находятся на первом месте в мире по числу зараженных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!