В США от коронавируса впервые умер чиновник Госдепа

В США впервые умер чиновник Госдепартамента от коронавируса, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом пишет CNBC.
Имени умершего он не уточнил. По словам Помпео, сейчас в Госдепе до четырех-пяти десятков человек, которые получили положительные результаты тестов на коронавирус. «Включая наш штатный персонал, всю команду Госдепа», — заявил он.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о смерти первого американского военнослужащего от коронавируса. Политик не назвал имя покойного, но отметил, что тот служил в Национальной гвардии.
30 марта глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил, что в США от коронавируса могут погибнуть от 100 до 200 тысяч человек. По его мнению, страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах. Он также допустил, что в США может не хватать в палат в больницах уже через две недели.
В США более 184 тысяч зараженных коронавирусом; 3,7 тысячи человек погибли, 6 тысяч — вылечились. Штаты находятся на первом месте в мире по числу зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения