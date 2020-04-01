РЛК Ярославской области автоматизировала производство в компании «МолПродукт»

Молочный завод «МолПродукт» во Владикавказе запустил в эксплуатацию автоматизированный процесс производства своей продукции. Эффект от реализации проекта — увеличение производительности труда и объема выпуска продукции до 20 процентов.

Новая техника приобретена благодаря льготной лизинговой поддержке Региональной лизинговой компании Ярославской области (РЛК — дочернее общество Корпорации МСП) на сумму 9,5 миллиона рублей по финансированию двух единиц оборудования российского производствами по ставке 6 процентов годовых.

Если ранее на имеющемся на заводе оборудовании процесс розлива и упаковки продукции происходил в полуручном режиме, то наличие нового лизингового оборудования позволило полностью автоматизировать данный процесс.

«МолПродукт» работает в Республике Северная Осетия с 2009 года. Компания, в которой трудится 19 человек, занимается производством и продажей молока, творога, кефира, сметаны различной жирности, а также сливочного масла и нескольких видов сыра. Отличительной особенностью продукции завода является то, что она производится из экологически чистых и натуральных ингредиентов, без добавления консервантов. Продукция завода известна под марками «Молоко Осетии», «Кефир Осетии», «Сметана Осетии». Сбыт продукции осуществляется через мелкооптовые и розничные магазины.

