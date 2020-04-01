Девушка раскрыла обман бывшего любовника и лишила его новой возлюбленной

Пользовательница Reddit с ником 12ANON1 рассказала, как узнала о том, что бывший любовник оболгал ее в публикации на Facebook, и публично раскрыла обман мужчины. В итоге он лишился своей новой возлюбленной.

По словам девушки, они расстались с мужчиной, когда она была беременна, но она никогда не была против его общения с ребенком. «Я не была на него в обиде и хотела, чтобы он принимал участие в воспитании. Он говорил, что так и будет, но обещания не сдержал», — объяснила она. За несколько лет мужчина навестил своего ребенка всего три раза.

Автор поста добавила, что он довольно быстро начал встречаться с новой партнершей, а недавно выяснилось, что они ждут ребенка. При этом мужчина опубликовал на Facebook пост, в котором обвинил бывшую возлюбленную в том, что она не дает ему видеться с ребенком (правда, в тексте он называл своего первенца другим именем).

В комментариях под постом мужчину поддержали. Тогда девушка решила раскрыть его обман и опубликовала скриншоты их переписки о встречах с ребенком. Из них следовало, что он врал и что она никогда не препятствовала их общению. Через несколько часов мужчина прислал ей сообщение с оскорблениями, а затем заблокировал ее. Девушка добавила, что из-за публикации переписки от обманщика ушла его новая возлюбленная. Кроме того, мужчину осудили его родственники.

Она призналась, что считает свой поступок дурным, однако в комментариях пользователи поддержали девушку и назвали ее действия обоснованными. По мнению FeedThePug, нерадивый отец «напрашивался на такие действия с этим идиотским постом» в соцсети. Некоторые юзеры призвали девушку подать на алименты. «Эти деньги будут для ребенка, и он их заслужил», — уверен ICWhatsNUrP.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что через пять лет брака узнала от свекрови о секретном ребенке мужа от другой женщины. Она призналась, что не знает, как теперь себя вести в отношениях с ним, и попросила совета.

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