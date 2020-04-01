На Украине из-за коронавируса устроят рейды против любителей шашлыков

В украинском городе Львове устроят рейды против любителей шашлыков из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр Андрей Садовой, передает «Страна.ua».
Городская комиссия решила ужесточить правила карантина во Львове. Жители смогут посещать магазины, транспорт и аптеки только в масках. Запрещены прогулки на детских площадках, еда и распивание напитков в скверах и парках.
«На пятницу-субботу будет усилена работа "муниципальной стражи" и полиции по патрулированию парков, скверов. Потому что, честно говоря, то, что у нас было на прошлых выходных, это было за гранью здравого смысла, когда люди разжигают костры и делают шашлыки. Это недопустимо», — пояснил Садовой.
Ранее решение московских властей ввести режим самоизоляции объясняли тем, что жители российской столицы на выходных пошли на шашлыки. При этом выяснилось, что россиян призывал устроить барбекю Первый канал.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 669 человек, 17 скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения