Первый канал позвал россиян на шашлыки перед нерабочей неделей

Перед началом нерабочей недели авторы передачи «Доброе утро» на Первом канале позвали россиян на шашлыки, уточнив, что погода позволяет устроить пикник. Сюжет вышел в пятницу, 27 марта, спустя два дня после того, как президент России Владимир Путин призвал россиян сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса. Сюжет доступен на сайте канала.

«Погода позволяет. Да и работа теперь тоже — у многих удаленка. А если на шашлыки? Не толпой, а вдвоем», — говорит в начале сюжета «Шашлыки на самоизоляции» журналистка Анна Абросимова. В видео зрителям рассказали о местах, где нельзя разводить костер, а также призвали жарить шашлыки только в специально оборудованных зонах.

В съемке поучаствовал и сотрудник МЧС Сергей Греков. Он отметил, что если сразу кинуть спичку в политые жидкостью для розжига угли в мангале, то «скопившиеся пары могут лишить бороды». В итоге участники сюжета, шеф-повар Илья и его товарищ Александр, приготовили под его руководством мясо. «Ну что, сезон шашлыков открыт!» — сказал один из героев сюжета под радостные «ура» остальных.

В конце ролика Абросимова добавила, что в Москве закрывают мангальные зоны в парках, так как это меры профилактики распространения коронавируса. «Если есть дача — лучше туда. Только мангал ставим на безопасное расстояние», — уточнила она.

Период с 28 марта по 5 апреля в России был объявлен нерабочими днями. Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что эти меры позволят снизить распространение коронавируса.

С 30 марта в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции, подразумевающий запрет на выход из дома вне строго регламентированных случаев. О таком решении столичные власти сообщили вечером 29 марта. Неофициально сообщалось, что на это повлияли и рост числа заболевших, и «люди, которые пошли на шашлыки». Позже похожие меры стали принимать и в других регионах России.

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