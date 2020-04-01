Отказавшейся от карантина Швеции предсказали заражение двух третей населения

Отказавшейся от жестких мер карантина Швеции предсказали заражение двух третей населения. С таким прогнозом выступил профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон в эфире SVT.
«К концу апреля заражено будет более половины населения Швеции. (...) К концу мая инфицированы будут около двух третей», — сказал ученый. Свои выводы он основывает на том, что на данный момент в стране уже заражены от полумиллиона до миллиона. Он подчеркнул, что этот прогноз не стопроцентный, однако поставил бы свой дом на заражение 250-500 тысяч жителей страны (всего население Швеции более 10 миллионов). После этого он призвал всех шведов оставаться в апреле дома.
Швеция — одна из последних стран Европы, где отсутствует карантинный режим на фоне пандемии коронавируса. Там продолжают работать рестораны, бары, магазины и школы. Премьер-министр Стефан Левен объясняет это тем, что в Швеции очень ответственное общество, которое само отрегулирует верное поведение. Всего на данный момент в стране заражены 4435 человек, 180 умерли.
Коронавирус 2019-nCoV в стране впервые нашли у пациента 31 января. Инфекцию обнаружили у женщины на юге страны. Перед этим она посещала китайскую провинцию Хубэй, откуда вернулась с кашлем и другими симптомами заражения.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения