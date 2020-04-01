В США от коронавируса умерли четыре тысячи человек

Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, в США составило более тысячи тысяч человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего погибших насчитывается 4079, 1096 из них умерли в Нью-Йорке, еще 406 — в его окрестностях, говорится в данных университета Джона Хопкинса. Из них же следует, что Соединенные Штаты обгоняют все другие государства по числу зараженных: их более 189,6 тысячи. Чуть более 7,1 тысячи человек удалось излечиться.

Ранее 1 апреля сообщалось, что американские власти опубликовали прогноз: по нему пиком эпидемии станет 15 апреля, когда могут умереть более двух тысяч человек за сутки. Всего при благоприятном сценарии в США погибнет от 100 до 220 тысяч человек, а при неблагоприятном — 1,5-2,2 миллиона человек, считают в Белом доме.

В тот же день прогноз подтвердил президент страны Дональд Трамп. Он призвал сограждан готовиться к очень тяжелым двум неделям пандемии.

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