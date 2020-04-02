В России армию США назвали гнилой и аморальной

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя отказ главы Пентагона Марка Эспера эвакуировать с авианосца Theodore Roosevelt военных, заразившихся COVID-19, назвал армию США гнилой. Заявление журналиста приводит РИА Новости.

«С такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооруженное пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль», — сказал обозреватель.

В настоящее время на Theodore Roosevelt наблюдается вспышка COVID-19. Из-за сложившейся ситуации капитан корабля Бретт Крозье направил Эсперу письмо, в котором попросил эвакуировать больных. Глава Пентагона отказал капитану, поскольку все необходимое для лечения больных доставляется на авианосец. При этом Эспер, как говорится в открытых источниках, письмо Бретта не читал. Кроме того, военному, разгласившему прессе факт содержания письма, может угрожать дисциплинарное взыскание.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у более чем 90 моряков, а по меньшей мере у 80 человек наблюдаются симптомы заболевания. В настоящее время власти эвакуировали с авианосца 1000 моряков, на корабле остались более 4000 человек.

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