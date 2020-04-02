Мужчина дважды победил рак и скончался от осложнений коронавируса

Житель английского района Уиррал, графство Мерисайд, дважды победил рак и скончался всего через несколько дней после появления симптомов коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Star.

79-летний Дэвид Александр Уильямс (David Alexander Williams) был здоровым и активным человеком, несмотря на то, что ранее перенес два серьезных онкологических заболевания.

В конце марта у него появились симптомы коронавируса, но он пытался справиться с ними дома. В субботу, 28 марта, Уильямс с трудом мог вдохнуть. Его жена вызвала скорую помощь, и мужчину госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у пациента осложнения коронавирусной инфекции — пневмонию и сепсис. В понедельник, 30 марта, Уильямс скончался.

Позже дочь Уильямса Николь сообщила, что ее отец умер от коронавируса. У покойного остались жена, четверо детей и четверо внуков.

Ранее сообщалось, что 39-летняя жительница американского штата Луизиана умерла в ожидании результата теста на коронавирус SARS-CoV-2. Врачи решили не делать тест на заболевание и отправили ее домой, ссылаясь на то, что ее жалобы не похожи на симптомы коронавируса.

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