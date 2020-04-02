В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом

Российский благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» снял документальный фильм «Я мечтаю подружиться» о жизни людей с аутизмом. Картина доступна на YouTube-канале фонда.

Продюсеры фильма Егор Бероев и Ксения Алферова 2 апреля, в День распространения информации об аутизме, пригласили россиян на премьеру «Я мечтаю подружиться» в YouTube. Герои документальной картины Гоша, Костя, Лерик и Артем ломают шаблоны и разрушают стереотипы о людях с аутизмом — самих себе.

«Точно такие же особенные люди прямо сейчас заперты в ПНИ (психоневрологических интернатах) по всей стране, но мы с Ксюшей, Егором и Фондом "Я есть!" надеемся это изменить — вместе с вами», — говорят авторы картины.

Режиссером фильма выступила Юлия Сапонова. Отмечается, что после просмотра картины зрители рискуют влюбиться в героев и «открыть для себя новый, неведомый, и очень классный мир людей с особенностью "аутизм"».

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