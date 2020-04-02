Назван лучший зеленый чай в пакетиках

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование зеленого чая в пакетиках популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Оценивались семь брендов — Basilur, «Принцесса Ява», «Азерчай», Ahmad tea, Greenfield, Fine life и Akbar. В процессе дегустации лучшие оценки получили Greenfield и Ahmad, худшие — Fine life и Akbar.

В черный список за превышение максимально допустимого уровня плесени в 15 раз попал Basilur. В чае Greenfield количество плесени также выше нормального, но не столь велико, поэтому он попал в список товаров с замечаниями.

При этом только в Basilur не найдены остаточные образцы пестицидов, в том числе запрещенных в России. Однако ни в одном из сортов их содержание не превышает норму.

Отдельно указано, что больше всего танина (природный антиоксидант, обладает антимикробным эффектом и отвечает за вкус чая) найдено в образцах «Азерчай» и Basilur.

По итогам исследования марки Ahmad tea, Fine life, Akbar, «Принцесса Ява», «Азерчай» признаны безопасным для здоровья и изготовленными в соответствии с обязательными требованиями.

Ранее специалисты «Росконтроля» провели исследование популярных марок овсяного печенья, в ходе которого проверили пять образцов продукта.

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