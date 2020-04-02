Кличко обратился к киевлянам в маске с надписью «Хватит шастать»

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом не выходить на улицу из-за пандемии коронавируса с помощью маски с надписью «Хватит шастать», сообщает «Страна.ua».
На видео в Instagram Кличко просит граждан беречь себя и оставаться дома, а затем надевает маску с хештегом #доситьшастат. «Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы — помогите и сделайте одно: оставайтесь дома», — заявил мэр в подписи к посту.
Ранее Кличко призвал украинцев сообщать властям об известных им случаях заражения и гражданах, которые контактировали с инфицированными.
Мэр также предупреждал, что если киевляне во время карантина продолжат «шатания и тусовки» и «поездки толпами на природу», то их ждет большая катастрофа.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 794 человека, 20 пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения