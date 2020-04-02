Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса

Главы российских регионов поддержали россиян на фоне распространения коронавируса. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал оператором колл-центра, который принимает вопросы от граждан на тему инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам Азарова, оператор колл-центра в среднем за смену принимает около 80-100 звонков. «Всего на горячую линию уже обратились более 6000 человек, по 3000 передана информация в медучреждения», — отметил он.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в работе местного волонтерского штаба. Как рассказал политик на своей странице в Instagram, он сам принял заявки от находящихся на самоизоляции жителей региона, которые обратились к волонтерам по горячей линии, и вместе с другими добровольцами лично доставил продукты и лекарства трем севастопольцам.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram в свою очередь призвал жителей региона оставаться дома и заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и обеспечить себе хорошее настроение. При этом он продемонстрировал собственную тренировку на велотренажере.

По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 2475 человек.

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