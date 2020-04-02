В российской семье приемный сын надругался над сестрой

В поселке Гатчинского района Ленинградской области в семье приемный сын надругался над сестрой. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Было возбуждено уголовное дело по 132 статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мальчик находится под подпиской о невыезде.

По данным канала, 30 марта 14-летний подросток надругался над 10-летней девочкой. По информации издания, преступник — приемный сын родителей пострадавшей.

18 марта сообщалось, что в Тульской области завершено расследование в отношение 38-летнего россиянина, который насиловал собственную дочь и снимал порно с ее участием. По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый надругался над несовершеннолетней дочерью и произвел фото- и видеосъемку порнографического характера. Этот материал он в дальнейшем хранил на своем компьютере и распространял в интернете.

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