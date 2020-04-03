Еще один регион России сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом

В Саратовской области умер первый зараженный коронавирусом пациент. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.
В пресс-службе ведомства заявили, что пациент умер от «сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний».
Ранее 3 апреля глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке умер пациент с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим полной самоизоляции.
По данным оперативного штаба, на 3 апреля число умерших по всей России увеличилось до 34 человек — за последние сутки умерли еще четверо. Всего в России подтвердили 601 новый случай в 32 регионах. Впервые диагнозы поставили в Еврейском автономном округе и Ингушетии — там заразились по одному человеку. Всего в России выявили 4149 случаев заражения в 78 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения