Еще один регион России сообщил о первой смерти пациента с коронавирусом

В Саратовской области умер первый зараженный коронавирусом пациент. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства заявили, что пациент умер от «сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний».

Ранее 3 апреля глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке умер пациент с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим полной самоизоляции.

По данным оперативного штаба, на 3 апреля число умерших по всей России увеличилось до 34 человек — за последние сутки умерли еще четверо. Всего в России подтвердили 601 новый случай в 32 регионах. Впервые диагнозы поставили в Еврейском автономном округе и Ингушетии — там заразились по одному человеку. Всего в России выявили 4149 случаев заражения в 78 регионах.

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