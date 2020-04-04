ВОЗ рассказала о правильной диете во время пандемии коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о правильной диете во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отмечают, что даже если количество и выбор продуктов ограничены, можно продолжать питаться полезной пищей. Кроме того, не стоит забывать о потребностях других людей и не делать избыточных покупок. «Посмотрите, что уже имеется дома, и спланируйте покупки», — посоветовали в ведомстве. Там также напомнили, что важно не забывать как об уже закупленных продуктах, так и продуктах с ограниченным сроком годности, и использовать их в первую очередь.
ВОЗ советует съедать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты, пытаться готовить самостоятельно полезные блюда, но если нет такой возможности, заказывать еду у проверенных компаний.
Организация рекомендует ограничить потребление алкоголя, сахара, соли и жиров, пить достаточно жидкости и потреблять много клетчатки.
Ранее эксперты предсказали массовое ожирение из-за сокращения физической активности во время пандемии коронавируса. По словам британского диетолога Дженнифер Оберт (Jennifer Aubert), из-за постоянного нахождения дома взрослый человек сжигает в день примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Помимо этого, как правило, на фоне стресса он начинает потреблять больше нездоровой пиши.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения