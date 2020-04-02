Найден еще один способ избежать набора веса в изоляции

Британский врач и профессор первичной медицинской помощи в Оксфордском университете нашел способ избежать набора веса во время изоляции. Его рекомендации публикует издание The Sun.

По словам Муира Грэя (Muir Gray), сократить количество потребляемых калорий поможет замена фруктового сока на воду, употребление в пищу сырых овощей вместо чипсов, а также использование небольших тарелок для еды.

Профессор также рекомендует перед каждым приемом пищи задумываться, действительно ли ощущается голод. Помимо этого, чтобы отвлечься от мыслей о еде, он советует найти занятие, при котором «задействованы и мозг, и руки», например, головоломку или настольную игру.

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Кроме того, Грей призывает обращать внимание на сигналы, которые подает организм: то, что воспринимается как усталость или чувство голода, часто говорит о недостатке воды в организме. В связи с этим он советует поддерживать водный баланс и готовить блюда с достаточным количеством клетчатки и белка.

В апреле персональный тренер Рейчел Эттард (Rachael Attard) из Сиднея назвала причины возникновения повышенного аппетита, а также раскрыла простые способы справиться с ним во время самоизоляции. По словам эксперта, дело в недостаточном потреблении клетчатки и низком уровне лептина в организме. «Ешьте редко, но много, и избегайте перекусов в течение дня», — посоветовала она.

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