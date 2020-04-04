В Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса и запретили гражданам моложе 20 лет покидать дома. Об этом сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Кроме того, в 30 крупных турецких городах и провинции Зонгулдак на 15 дней будет приостановлен въезд и выезд транспорта. В случае необходимости этот срок будет продлен. Также граждане будут обязаны носить медицинские маски при посещении общественных мест.
При этом Эрдоган отметил, что в своей подготовке к заболеванию и материальном оснащении Турция опережает многие развитые страны. Так, страна сама производит необходимое число масок, тест-систем, а также имеет достаточно врачей.
27 марта стало известно, что Турция прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. Также было ограничено передвижение граждан внутри страны, теперь для этого требуется разрешение местных властей.
По последним данным, в мире более 1 миллиона 94 тысяч зараженных коронавирусом. Из них более 58 тысяч скончались, еще 225 тысяч человек вылечились. В Турции находится более 20 тысяч инфицированных, 425 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения