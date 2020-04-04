В Турции гражданам младше 20 лет запретили покидать дома

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса и запретили гражданам моложе 20 лет покидать дома. Об этом сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Кроме того, в 30 крупных турецких городах и провинции Зонгулдак на 15 дней будет приостановлен въезд и выезд транспорта. В случае необходимости этот срок будет продлен. Также граждане будут обязаны носить медицинские маски при посещении общественных мест.

При этом Эрдоган отметил, что в своей подготовке к заболеванию и материальном оснащении Турция опережает многие развитые страны. Так, страна сама производит необходимое число масок, тест-систем, а также имеет достаточно врачей.

27 марта стало известно, что Турция прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. Также было ограничено передвижение граждан внутри страны, теперь для этого требуется разрешение местных властей.

По последним данным, в мире более 1 миллиона 94 тысяч зараженных коронавирусом. Из них более 58 тысяч скончались, еще 225 тысяч человек вылечились. В Турции находится более 20 тысяч инфицированных, 425 человек умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!