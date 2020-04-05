Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили коронавирус. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
По данным телеканала, врач самоизолировался в своем рабочем кабинете. На данный момент он ожидает результатов теста, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Плавунова решили проверить на коронавирус после того, как подозрения на инфекцию возникли у двух его заместителей: Дмитрия Гаврилова и Георгия Введенского.
31 марта стало известно, что коронавирусом заразился главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.
По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения