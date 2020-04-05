Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. Фильм RT «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» о работе врачей в больнице опубликован на YouTube.
«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — поделился врач. Он подтвердил, что возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.
О том, что среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщалось в марте. Из 197 зафиксированных на тот момент случаев заражения 152 человека были в возрасте от 18 до 65 лет.
31 марта стало известно, что сам Проценко также заразился коронавирусом. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.
По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения