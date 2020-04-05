На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne. Запись эфира доступна на YouTube.

По мнению Погребинского, о том, что Зеленский паникует, свидетельствуют попытки срочно принять закон о продаже земли на Украине. «Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему», — добавил эксперт.

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Он считает, что за этот законопроект можно было бы попытаться проголосовать во время нормальной работы сессии, а не устраивать внеочередную.

В конце марта Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За документ проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и группа «За будущее» не поддержали закон. Принятие этого закона — одно из условий для получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Зеленский обещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

Мораторий на продажу Земли на Украине действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.

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