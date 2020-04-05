Раскрыт возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса раскрыл возраст новых заразившихся в Москве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале штаба.

По его данным, за последние сутки зафиксировано еще 536 случаев инфицирования. Возраст почти половины (250) заразившихся — от 18 до 45 лет; 189 пациентам — от 46 до 65 лет, 55 пациентам — от 65 до 80 лет. Еще 23 человека с коронавирусом старше 80 лет. Также инфекция обнаружена у 19 детей.

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Ранее 5 апреля сообщалось, что наибольшее число заразившихся коронавирусом россиян зафиксировано в Москве — 3893 человека. Всего в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

С конца марта в Москве действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В городе не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.

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