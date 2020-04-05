Раскрыт возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса раскрыл возраст новых заразившихся в Москве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале штаба.
По его данным, за последние сутки зафиксировано еще 536 случаев инфицирования. Возраст почти половины (250) заразившихся — от 18 до 45 лет; 189 пациентам — от 46 до 65 лет, 55 пациентам — от 65 до 80 лет. Еще 23 человека с коронавирусом старше 80 лет. Также инфекция обнаружена у 19 детей.
Ранее 5 апреля сообщалось, что наибольшее число заразившихся коронавирусом россиян зафиксировано в Москве — 3893 человека. Всего в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
С конца марта в Москве действует режим самоизоляции: горожанам рекомендовали оставаться дома и выходить только в случаях крайней необходимости. В городе не работают рестораны, торговые центры и фитнес-клубы, также закрыты театры и музеи, посещать парки и устраивать массовые мероприятия запрещено.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения