Переписана история появления людей

Международная группа ученых из Австралии и ЮАР обнаружила останки прямого предка человека Homo erectus, возраст которых достигает двух миллионов лет. Это отодвигает появление эректусов на 200 тысяч лет. Об открытии, которое переписывает историю эволюции человека, сообщает издание Science Alert.

Окаменелый череп DNH 134 нашли в 2015 году в отложениях африканского пещерного комплекса Дримолен, которые находятся в месте, известном как Колыбель человечества (50 километров от Йоханнесбурга, ЮАР). Исследователи использовали несколько методов датирования, включая уран-свинцовый, электрон-спин-резонансный и палеомагнитный, и смогли установить очень узкий возрастной диапазон в 1,95-2,04 миллиона лет для главных отложений Дримолена и всех содержащихся в них останков.

Находка подтверждает африканскую гипотезу происхождения человека, согласно которой люди анатомически современного типа возникли в Африке, а не в Азии. Точное место их появления, возможно, расположено не в Восточной Африке, как считают многие специалисты, а в другой части континента, возможно, в Южной Африке.

Комплекс Дримолен был открыт в 1992 году и стал известен благодаря обнаружению окаменелостей парантропа массивного (Paranthropus robustus), другого представителя рода Homo.

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