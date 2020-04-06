Лещенко попросили «выматываться из Коммунарки»

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Певец признался, что лечащий врач попросил его «выматываться» из больницы, передает газета «Московский комсомолец» в понедельник, 6 апреля.
«Показал на пальцах "викторию" и сказал: "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!» — сообщил Лещенко.
Отмечается, что исполнителя выписали после проведения компьютерной томографии.
3 апреля Лещенко заявил об отрицательном результате повторного теста на коронавирус и сообщил, что чувствует себя нормально.
Артист и его супруга попали в больницу 24 марта. Медики диагностировали у Льва Валерьяновича двустороннее воспаление легких. Через три дня после госпитализации главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «после дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения