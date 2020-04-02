Зараженный коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

Зараженный коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко обратился к поклонникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Он поблагодарил фанатов, которые поддержали его флешмобом и исполнили песню «Надежда», а также отметил, что скоро ситуация с COVID-19 улучшится. «Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — заявил певец.
24 марта Лещенко и его жену госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарке, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Через два дня у артиста подтвердился коронавирус. 31 марта сообщалось, что ему стало лучше: исполнителю перестали проводить кислородную терапию и перевели в палату к жене.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения