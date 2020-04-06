Россияне назвали ребенка в честь коронавируса

В России ребенка назвали в честь коронавируса. Это произошло в Новокузнецке (Кемеровская область). Как сообщает URA.Ru, мальчик получил имя Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease).

Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало раньше. Пара также считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой. «Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — подчеркнули родители мальчика. Они добавили, что имя принесет их ребенку удачу в жизни.

Ранее в Алтайском крае ребенка назвали Космосом в честь одного из героев популярного сериала в «Бригада», которого сыграл актер Дмитрий Дюжев. Работники ЗАГСа пытались отговорить родителей ребенка, но им это не удалось. Свое решение они объяснили тем, что имя Космос широко распространено в Москве и Санкт-Петербурге.

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