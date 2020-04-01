Российский регион нарастит производительность труда

Власти Иркутской области планируют нарастить производительность труда на местных предприятиях на пять процентов к 2024 году. Об этом сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

До 2024 года в Иркутской области будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого регион получит 160 миллионов рублей. «Одним из ключевых в этом году станет региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда". На его реализацию в 2020-м предусмотрено 21,4 миллиона рублей, в том числе 20,5 миллиона — за счет средств федерального бюджета и 900 тысяч — за счет средств бюджета Иркутской области», — уточнили в правительстве.

Основные задачи регионального проекта — поддержка занятости работников предприятий, организация их обучения и модернизация центров занятости населения. К концу 2020 года доля работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию и продолжающих осуществлять трудовую деятельность, должна составить не менее 85 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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