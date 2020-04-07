Американские сенаторы обвинили ВОЗ в подчинении коммунистам Китая

Американский сенатор Тед Круз присоединился к обвинениям в сторону генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебреисуса в подчинении Компартии Китая. Соответствующий пост появился в его Twitter.
«На протяжении всей пандемии коронавируса ВОЗ последовательно подчиняется воле Коммунистической партии Китая. Она утратила доверие, необходимое для эффективной работы, и по праву требует переоценки руководства», — написал Круз.
Ранее Fox News опубликовало статью со мнениями о том, что одной из целью ВОЗ было преуменьшение ответственности китайских коммунистов за пандемию. В частности, сенатор от Аризоны Марта Максалли возложила часть вины за отсутствие прозрачности в Китае на генерального директора ВОЗ, сказав, что он обманул мир.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,3 миллиона случаев заражения, умерли более 74 тысяч человек, более 277 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения