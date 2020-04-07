Группа «Несчастный случай» представила клип «Мир во время чумы»

Видео: Несчастный Случай / YouTube

Российская группа «Несчастный случай» 6 апреля представила клип «Мир во время чумы» на своем YouTube-канале.

«Идея песни пришла сама собой в процессе написания. Поначалу думал, что буду сочинять какую-то веселую песенку про коронавирус, но потом стали приходить сведения из Италии, Франции, Америки и как-то писать смешное совсем перехотелось. В результате получилась очень даже серьезная вещь», — рассказал лидер коллектива Алексей Кортнев.

Песня и видео были записаны из дома при помощи смартфона, наушника и метронома. Группа начала выпускать ролики в формате «домашних концертов» без монтажа, одним дублем практически с самого начала нерабочего месяца. Все началось со старых песен коллектива — «Аркадий», «Мальчик Андрюшка», «Овощи». В дальнейшем «Несчастный случай» планирует записать несколько дуэтов — с Кристиной Бабушкиной, Максом Леонидовым и Валдисом Пельшем.

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