Кличко прокомментировал скандал с переплывшим Днепр нарушителем карантина

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал скандал вокруг нарушителя карантина, который переплыл Днепр, чтобы попасть на спортплощадку, но был задержан полицией. Об этом сообщает «Страна.ua».
Кличко признался, что ему тоже не хватает «занятий активным спортом», он занимается дома. По его словам, спортсмены не защищены от коронавируса. «Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь», — напомнил мэр Киева.
Он подчеркнул, что карантинные ограничения должны соблюдать все. «Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет!» — заявил Кличко.
На Украине действует карантин и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 6 апреля житель Киева переплыл Днепр, чтобы потренироваться в Гидропарке, но его задержала полиция. Еще двое мужчин были задержаны при попытке попасть в Гидропарк по мосту.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения